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Масаев Василий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1879

Отец: Леонтий Кириллов

Мать: Анисья Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1899

Жена: Масаева (Болдова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
19.07.1905

Дочь: (Масаева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Масаева (Болдова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
26.07.1907

Сын: Масаев Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Масаева (Болдова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
30.12.1909

Сын: Масаев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Масаева (Болдова) Евдокия Семеновна

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