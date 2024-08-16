Масаев Василий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1879
Отец: Леонтий Кириллов
Мать: Анисья Анисимова
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1899
Рождение ребёнка
19.07.1905
Дочь: (Масаева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Масаева (Болдова) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
26.07.1907
Сын: Масаев Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Масаева (Болдова) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
30.12.1909
Мать ребёнка: Масаева (Болдова) Евдокия Семеновна