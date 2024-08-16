Масаева (Болдова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасаева (Болдова) Евдокия Семеновна

Масаева (Болдова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1899

Муж: Масаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
19.07.1905

Дочь: (Масаева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Масаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
26.07.1907

Сын: Масаев Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Масаев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
30.12.1909

Сын: Масаев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Масаев Василий Леонтьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.