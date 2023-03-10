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Барсукова (Бабкина) Анастасия Андреевна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

20.08.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Бабкин Андрей Софронович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсуков Прокофий Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Белова (Барсукова) Екатерина Прокофьевна

Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Барсуков Константин Прокофьевич

Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
21.06.1882 ст.

Дочь: Уткина (Барсукова) Ольга Прокофьевна

Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
15.09.1884 ст.

Сын: Барсуков Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
29.08.1887 ст.

Дочь: Тиханычева (Барсукова) Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
12.07.1891 ст.

Дочь: Киселева (Барсукова) Параскева Прокофьевна

Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Смерть
20.08.1910 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умерла от катара желудка

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