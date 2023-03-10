Барсукова (Бабкина) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти20.08.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Бабкин Андрей Софронович
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Белова (Барсукова) Екатерина Прокофьевна
Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Барсуков Константин Прокофьевич
Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
21.06.1882 ст.
Дочь: Уткина (Барсукова) Ольга Прокофьевна
Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
15.09.1884 ст.
Сын: Барсуков Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
29.08.1887 ст.
Дочь: Тиханычева (Барсукова) Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
12.07.1891 ст.
Дочь: Киселева (Барсукова) Параскева Прокофьевна
Отец ребёнка: Барсуков Прокофий Спиридонович
ГАНО 504-18-3
Смерть
20.08.1910 ст.
ГАНО 480-7-89 Умерла от катара желудка