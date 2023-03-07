Барсуков Константин Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
28.01.1905 ст.
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
26.12.1905 ст.
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Барсукова Ирина Памфиловна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.
Дочь: Раиса Константиновна
Мать ребёнка: Барсукова Ирина Памфиловна
ГАНО 504-18-4 Получала СОР в 1935
Рождение ребёнка
09.02.1910 ст.
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Барсукова Ирина Памфиловна
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
20.01.1912 ст.
ГАНО 480-7-89 Деревни Жихаерва умершего кр.Василия Афонасьева дочь девица Пелагея Васильева первым браком 21
Рождение ребёнка
22.04.1913 ст.
Сын: Барсуков Николай Константинович
Мать ребёнка: Барсукова Пелагея Васильевна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Барсукова Пелагея Васильевна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.01.1917 ст.
Сын: Барсуков Иван Константинович
Мать ребёнка: Барсукова Пелагея Васильевна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно