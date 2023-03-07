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Барсуков Константин Прокофьевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Барсуков Прокофий Спиридонович

Мать: Барсукова Анастасия Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
28.01.1905 ст.

Жена: Барсукова Ирина Памфиловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
26.12.1905 ст.

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Барсукова Ирина Памфиловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.

Дочь: Раиса Константиновна

Мать ребёнка: Барсукова Ирина Памфиловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Получала СОР в 1935
Рождение ребёнка
09.02.1910 ст.

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Барсукова Ирина Памфиловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
20.01.1912 ст.

Жена: Барсукова Пелагея Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Деревни Жихаерва умершего кр.Василия Афонасьева дочь девица Пелагея Васильева первым браком 21
Рождение ребёнка
22.04.1913 ст.

Сын: Барсуков Николай Константинович

Мать ребёнка: Барсукова Пелагея Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Барсукова Пелагея Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.01.1917 ст.

Сын: Барсуков Иван Константинович

Мать ребёнка: Барсукова Пелагея Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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