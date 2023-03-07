Барсукова Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
20.01.1912 ст.
ГАНО 480-7-89 Деревни Жихаерва умершего кр.Василия Афонасьева дочь девица Пелагея Васильева первым браком 21
Рождение ребёнка
22.04.1913 ст.
Сын: Барсуков Николай Константинович
Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.01.1917 ст.
Сын: Барсуков Иван Константинович
Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно