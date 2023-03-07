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Барсукова Пелагея Васильевна

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Место рождения

Жихарево, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.10.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жихарево, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
20.01.1912 ст.

Муж: Барсуков Константин Прокофьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Деревни Жихаерва умершего кр.Василия Афонасьева дочь девица Пелагея Васильева первым браком 21
Рождение ребёнка
22.04.1913 ст.

Сын: Барсуков Николай Константинович

Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.01.1917 ст.

Сын: Барсуков Иван Константинович

Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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