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Барсукова Ирина Памфиловна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

07.05.1884 ст.

Дата смерти

18.02.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
28.01.1905 ст.

Муж: Барсуков Константин Прокофьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
26.12.1905 ст.

Дочь: (Барсукова) Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.

Дочь: (Барсукова) Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Получала СОР в 1935
Рождение ребёнка
09.02.1910 ст.

Дочь: (Барсукова) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
18.02.1910 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умерла от воспаления легких

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