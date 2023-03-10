Барсукова Ирина Памфиловна
Место рождения
Дата рождения07.05.1884 ст.
Дата смерти18.02.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
28.01.1905 ст.
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
26.12.1905 ст.
Дочь: (Барсукова) Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.
Дочь: (Барсукова) Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич
ГАНО 504-18-4 Получала СОР в 1935
Рождение ребёнка
09.02.1910 ст.
Дочь: (Барсукова) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Барсуков Константин Прокофьевич
ГАНО 480-7-89
Смерть
18.02.1910 ст.
ГАНО 480-7-89 Умерла от воспаления легких