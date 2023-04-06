Киселева (Барсукова) Параскева Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева (Барсукова) Параскева Прокофьевна

Киселева (Барсукова) Параскева Прокофьевна

avatar

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

12.07.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1891 ст.

Отец: Барсуков Прокофий Спиридонович

Мать: Барсукова Анастасия Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
04.02.1913 ст.

Муж: Киселев-Власов Алексей Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
09.11.1913 ст.

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Киселев-Власов Алексей Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
11.02.1916 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Киселев-Власов Алексей Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close