Киселева (Барсукова) Параскева Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1891 ст.
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
04.02.1913 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
09.11.1913 ст.
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Киселев-Власов Алексей Афонасьевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
11.02.1916 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Киселев-Власов Алексей Афонасьевич
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно