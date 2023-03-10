Белова (Барсукова) Екатерина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Барсукова) Екатерина Прокофьевна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Барсуков Прокофий Спиридонович

Мать: Барсукова (Бабкина) Анастасия Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
02.02.1900 ст.

Муж: Белов Алексей Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
11.05.1901 ст.

Сын: Белов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
31.08.1904 ст.

Сын: Белов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.

Дочь: (Белова) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Белов Алексей Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
08.04.1909 ст.

Сын: Белов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Белов Алексей Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
12.11.1915 ст.

Сын: Белов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно

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