Белов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
02.02.1900 ст.
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
11.05.1901 ст.
Сын: Белов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Белова (Барсукова) Екатерина Прокофьевна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
31.08.1904 ст.
Сын: Белов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Белова (Барсукова) Екатерина Прокофьевна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.
Дочь: (Белова) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Белова (Барсукова) Екатерина Прокофьевна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
08.04.1909 ст.
Мать ребёнка: Белова (Барсукова) Екатерина Прокофьевна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Белова (Барсукова) Екатерина Прокофьевна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
12.11.1915 ст.
Мать ребёнка: Белова (Барсукова) Екатерина Прокофьевна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно