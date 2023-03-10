Уткина (Барсукова) Ольга Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткина (Барсукова) Ольга Прокофьевна

Уткина (Барсукова) Ольга Прокофьевна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

21.06.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1882 ст.

Отец: Барсуков Прокофий Спиридонович

Мать: Барсукова (Бабкина) Анастасия Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
15.02.1910 ст.

Муж: Уткин Тимофей Петрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
01.02.1911 ст.

Сын: Уткин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Уткин Тимофей Петрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Есть сестра-близнец
Рождение ребёнка
01.02.1911 ст.

Дочь: (Уткина) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Уткин Тимофей Петрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
29.04.1913 ст.

Дочь: (Уткина) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Уткин Тимофей Петрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
18.12.1915 ст.

Дочь: (Уткина) Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Уткин Тимофей Петрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.