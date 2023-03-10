Уткина (Барсукова) Ольга Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения21.06.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1882 ст.
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
15.02.1910 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
01.02.1911 ст.
Отец ребёнка: Уткин Тимофей Петрович
ГАНО 480-7-89 Есть сестра-близнец
Рождение ребёнка
01.02.1911 ст.
Дочь: (Уткина) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Уткин Тимофей Петрович
ГАНО 480-7-89 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
29.04.1913 ст.
Дочь: (Уткина) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Уткин Тимофей Петрович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
18.12.1915 ст.
Дочь: (Уткина) Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Уткин Тимофей Петрович
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно