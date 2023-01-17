Сахаров Никифор Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Сахаров Игнат Иванов
Мать: Сахарова Марья Фролова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Сахаров Захар Никифорович
Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Маремьяна Никифорова
Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сахаров Федор Никифорович
Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахарова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно