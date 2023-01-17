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Сахаров Никифор Игнатьев

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Сахаров Игнат Иванов

Мать: Сахарова Марья Фролова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Сахаров Захар Никифорович

Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Сахаров Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Сахаров Иван Никифоров

Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Маремьяна Никифорова

Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сахаров Федор Никифорович

Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Сахаров Яков Никифоров

Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Сахарова Мария Иванова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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