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Сахарова Марья Фролова

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Фрол Семенов

Мать: Анна Захарова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1720

Сын: Сахаров Никифор Игнатьев

Отец ребёнка: Сахаров Игнат Иванов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Сахаров Тихон Игнатьев

Отец ребёнка: Сахаров Игнат Иванов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Игнат Иванов

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно
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