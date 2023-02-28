Сахарова Марья Фролова
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Фрол Семенов
Мать: Анна Захарова
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Сахаров Игнат Иванов
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Сахаров Игнат Иванов
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сахаров Игнат Иванов
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно