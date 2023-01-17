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Сахаров Игнат Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1720

Сын: Сахаров Никифор Игнатьев

Мать ребёнка: Сахарова Марья Фролова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Сахаров Тихон Игнатьев

Мать ребёнка: Сахарова Марья Фролова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Марья Фролова

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1736
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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