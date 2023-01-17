Сахаров Игнат Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1736
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Сахарова Марья Фролова
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Сахарова Марья Фролова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахарова Марья Фролова
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1736
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана