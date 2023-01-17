Анна Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Сахарова Марья Фролова

Отец ребёнка: Фрол Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1705

Сын: Осип Фролов

Отец ребёнка: Фрол Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Рождение ребёнка
1708

Сын: Михаил Фролов

Отец ребёнка: Фрол Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1710

Сын: Иван Фролов

Отец ребёнка: Фрол Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Рождение ребёнка
1714

Сын: Ермолай Фролов

Отец ребёнка: Фрол Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол Семенов

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно
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