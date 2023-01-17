Анна Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Сахарова Марья Фролова
Отец ребёнка: Фрол Семенов
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1705
Сын: Осип Фролов
Отец ребёнка: Фрол Семенов
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Рождение ребёнка
1708
Сын: Михаил Фролов
Отец ребёнка: Фрол Семенов
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1710
Сын: Иван Фролов
Отец ребёнка: Фрол Семенов
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Рождение ребёнка
1714
Сын: Ермолай Фролов
Отец ребёнка: Фрол Семенов
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрол Семенов
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно