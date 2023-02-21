Фрол Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1670
Отец: Семен
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Сахарова Марья Фролова
Мать ребёнка: Анна Захарова
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1705
Сын: Осип Фролов
Мать ребёнка: Анна Захарова
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Рождение ребёнка
1708
Сын: Михаил Фролов
Мать ребёнка: Анна Захарова
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1710
Сын: Иван Фролов
Мать ребёнка: Анна Захарова
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Рождение ребёнка
1714
Сын: Ермолай Фролов
Мать ребёнка: Анна Захарова
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Захарова
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1723
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана