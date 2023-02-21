Фрол Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрол Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1673 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Семен

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Сахарова Марья Фролова

Мать ребёнка: Анна Захарова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1705

Сын: Осип Фролов

Мать ребёнка: Анна Захарова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Рождение ребёнка
1708

Сын: Михаил Фролов

Мать ребёнка: Анна Захарова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1710

Сын: Иван Фролов

Мать ребёнка: Анна Захарова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Рождение ребёнка
1714

Сын: Ермолай Фролов

Мать ребёнка: Анна Захарова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2 д.4220 Ярославский уезд РС 1719г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Захарова

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1723
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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