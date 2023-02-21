Сахарова Мария Иванова
Место рождениядер. Слободы, Левашевская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Слободы, Левашевская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
на 1745 более 3 Иванов в слободе, отца выяснить нереально.
Рождение ребёнка
1737
Сын: Сахаров Захар Никифорович
Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Маремьяна Никифорова
Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сахаров Федор Никифорович
Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно