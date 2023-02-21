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Сахарова Мария Иванова

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Место рождения

дер. Слободы, Левашевская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Слободы, Левашевская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
на 1745 более 3 Иванов в слободе, отца выяснить нереально.
Рождение ребёнка
1737

Сын: Сахаров Захар Никифорович

Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев

Рождение ребёнка
1739

Сын: Сахаров Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Сахаров Иван Никифоров

Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Маремьяна Никифорова

Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сахаров Федор Никифорович

Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев

Рождение ребёнка
1750

Сын: Сахаров Яков Никифоров

Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Сахаров Никифор Игнатьев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Никифор Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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