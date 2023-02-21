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Сахаров Захар Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Сахаров Никифор Игнатьев

Мать: Сахарова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Сахаров Ирина Михайлова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Сахаров Ирина Михайлова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Сахаров Яков Захарович

Мать ребёнка: Сахаров Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Сахаров Иван Захарович

Мать ребёнка: Сахаров Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сахаров Иван Захарович

Мать ребёнка: Сахаров Ирина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахаров Ирина Михайлова

Смерть
1800
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