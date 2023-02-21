Сахаров Захар Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Сахаров Никифор Игнатьев
Мать: Сахарова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Сахаров Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Сахаров Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Мать ребёнка: Сахаров Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Сахаров Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Сахаров Ирина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахаров Ирина Михайлова
Смерть
1800