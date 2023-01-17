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Сахаров Ирина Михайлова

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Место рождения

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Сахаров Захар Никифорович

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Сахаров Захар Никифорович

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Сахаров Яков Захарович

Отец ребёнка: Сахаров Захар Никифорович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Сахаров Иван Захарович

Отец ребёнка: Сахаров Захар Никифорович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сахаров Иван Захарович

Отец ребёнка: Сахаров Захар Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Захар Никифорович

Смерть
Неизвестно
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