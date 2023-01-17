Сахаров Ирина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Сахаров Захар Никифорович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Сахаров Захар Никифорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Отец ребёнка: Сахаров Захар Никифорович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Сахаров Захар Никифорович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Сахаров Захар Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно