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Сахаров Яков Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762

Отец: Сахаров Захар Никифорович

Мать: Сахаров Ирина Михайлова

Бракосочетание
До 1782

Жена: Сахарова Вера Иванова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Сахаров Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: Сахарова Вера Иванова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Сахарова Вера Иванова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1844
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