Сахаров Яков Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1762
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762
Отец: Сахаров Захар Никифорович
Мать: Сахаров Ирина Михайлова
Бракосочетание
До 1782
Жена: Сахарова Вера Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Мать ребёнка: Сахарова Вера Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Сахарова Вера Иванова
Смерть
1844