Губачовъ Юда
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Губачовъ Леонтий
Мать: Губачова Матрена Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Губачовъ Миронъ
Мать ребёнка: Губачова Настасья Архипова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Губачовъ Юда
Мать ребёнка: Губачова Настасья Архипова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Губачовъ Афонасий
Мать ребёнка: Губачова Настасья Архипова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Губачовъ Никита
Мать ребёнка: Губачова Настасья Архипова