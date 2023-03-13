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Губачовъ Юда

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Губачовъ Леонтий

Мать: Губачова Матрена Павлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губачова Настасья Архипова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Губачовъ Миронъ

Мать ребёнка: Губачова Настасья Архипова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Губачовъ Юда

Мать ребёнка: Губачова Настасья Архипова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Губачовъ Афонасий

Мать ребёнка: Губачова Настасья Архипова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Губачовъ Никита

Мать ребёнка: Губачова Настасья Архипова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

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