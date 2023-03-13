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Губачовъ Леонтий

Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Губачовъ Федоръ

Мать: Губачова Авдотья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губачова Матрена Павлова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Губачовъ Юда

Мать ребёнка: Губачова Матрена Павлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Губачова) Анна

Мать ребёнка: Губачова Матрена Павлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Губачовъ Иванъ

Мать ребёнка: Губачова Матрена Павлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Губачовъ Федоръ

Мать ребёнка: Губачова Матрена Павлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Губачова) Оксинья

Мать ребёнка: Губачова Матрена Павлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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