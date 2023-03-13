Губачовъ Леонтий
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Губачовъ Федоръ
Мать: Губачова Авдотья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губачова Матрена Павлова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Губачовъ Юда
Мать ребёнка: Губачова Матрена Павлова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Губачова) Анна
Мать ребёнка: Губачова Матрена Павлова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Губачовъ Иванъ
Мать ребёнка: Губачова Матрена Павлова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Губачовъ Федоръ
Мать ребёнка: Губачова Матрена Павлова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Губачова) Оксинья
Мать ребёнка: Губачова Матрена Павлова