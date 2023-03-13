Губачова Матрена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубачова Матрена Павлова

Губачова Матрена Павлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Губачовъ Юда

Отец ребёнка: Губачовъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Губачовъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Губачовъ Иванъ

Отец ребёнка: Губачовъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Губачовъ Федоръ

Отец ребёнка: Губачовъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Губачовъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губачовъ Леонтий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close