Губачова Матрена Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Губачовъ Юда
Отец ребёнка: Губачовъ Леонтий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Губачовъ Леонтий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Губачовъ Иванъ
Отец ребёнка: Губачовъ Леонтий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Губачовъ Федоръ
Отец ребёнка: Губачовъ Леонтий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Губачовъ Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губачовъ Леонтий