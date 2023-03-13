Губачова Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубачова Авдотья Петрова

Губачова Авдотья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губачовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1734

Сын: Губачовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Губачовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1735

Сын: Губачовъ Игнатий

Отец ребёнка: Губачовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1737

Сын: Губачовъ Василий

Отец ребёнка: Губачовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1740

Сын: Губачовъ Степанъ

Отец ребёнка: Губачовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Губачовъ Леонтий

Отец ребёнка: Губачовъ Федоръ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.