Губачова Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губачовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1734
Сын: Губачовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Губачовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Губачовъ Игнатий
Отец ребёнка: Губачовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Губачовъ Василий
Отец ребёнка: Губачовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Губачовъ Степанъ
Отец ребёнка: Губачовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Губачовъ Леонтий
Отец ребёнка: Губачовъ Федоръ