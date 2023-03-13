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Губачовъ Михаилъ

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Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1734

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Губачовъ Федоръ

Мать: Губачова Авдотья Петрова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Губачова Оксинья Васильева

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1756

Сын: Губачовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Губачова Оксинья Васильева

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Губачова Оксинья Васильева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Губачова Оксинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губачова Оксинья Васильева

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