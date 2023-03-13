Губачовъ Михаилъ
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1734
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Губачовъ Федоръ
Мать: Губачова Авдотья Петрова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Губачова Оксинья Васильева
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Губачовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Губачова Оксинья Васильева
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Губачова Оксинья Васильева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Губачова Оксинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно