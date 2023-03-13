Губачова Оксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губачова Оксинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Губачовъ Михаилъ

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1756

Сын: Губачовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Губачовъ Михаилъ

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Губачовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Губачовъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губачовъ Михаилъ

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