Губачова Оксинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Губачовъ Михаилъ
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Губачовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Губачовъ Михаилъ
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Губачовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Губачовъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губачовъ Михаилъ