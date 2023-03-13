Губачова Настасья Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губачова Настасья Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Губачовъ Миронъ

Отец ребёнка: Губачовъ Юда

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Губачовъ Юда

Отец ребёнка: Губачовъ Юда

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Губачовъ Афонасий

Отец ребёнка: Губачовъ Юда

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Губачовъ Никита

Отец ребёнка: Губачовъ Юда

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губачовъ Юда