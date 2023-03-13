Губачова Настасья Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Губачовъ Миронъ
Отец ребёнка: Губачовъ Юда
Рождение ребёнка
1790
Сын: Губачовъ Юда
Отец ребёнка: Губачовъ Юда
Рождение ребёнка
1793
Сын: Губачовъ Афонасий
Отец ребёнка: Губачовъ Юда
Рождение ребёнка
1794
Сын: Губачовъ Никита
Отец ребёнка: Губачовъ Юда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губачовъ Юда