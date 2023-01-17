Бортняков Борис (Хаим-Бер) Исаевич (Ицхакович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортняков Борис (Хаим-Бер) Исаевич (Ицхакович)

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Место рождения

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бортняков Ицхак Песахович

Мать: не указана

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бортнякова Евгения Борисовна (Хаимовна)

Мать ребёнка: Бортнякова Софья

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бортняков Лев Борисович

Мать ребёнка: Бортнякова Софья

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Соболева Прасковья (Полина) Борисовна

Мать ребёнка: Бортнякова Софья

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1915

Дочь: Крунчак Тамара Борисовна

Мать ребёнка: Бортнякова Софья

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бортнякова Софья

Смерть
1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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