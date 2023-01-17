Бортняков Борис (Хаим-Бер) Исаевич (Ицхакович)
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1960
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Бортняков Ицхак Песахович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бортнякова Евгения Борисовна (Хаимовна)
Мать ребёнка: Бортнякова Софья
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Бортнякова Софья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Соболева Прасковья (Полина) Борисовна
Мать ребёнка: Бортнякова Софья
Рождение ребёнка
05.03.1915
Дочь: Крунчак Тамара Борисовна
Мать ребёнка: Бортнякова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бортнякова Софья
Смерть
1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния