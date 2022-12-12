Бортняков Ицхак Песахович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бортняков Песах Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бортняков Григорий Исаевич (Ицхакович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Бортнякова Любовь Исаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно