Бортняков Ицхак Песахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортняков Ицхак Песахович

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Место рождения

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бортняков Песах Лейбович

Мать: не указана

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)

Мать ребёнка: не указана

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Бортняков Григорий Исаевич (Ицхакович)

Мать ребёнка: не указана

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Бортнякова Любовь Исаевна

Мать ребёнка: не указана

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
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