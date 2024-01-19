Бортняков Григорий (Гирш) Исаевич (Ицхакович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортняков Григорий (Гирш) Исаевич (Ицхакович)

Место рождения

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1881

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Бортняков Ицхак Песахович

Мать: не указана

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1921

Сын: Бортняков Лев Григорьевич

Мать ребёнка: Бортнякова Блюма Исаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бортнякова Блюма Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бортняков Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Бортнякова Блюма Исаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1961
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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