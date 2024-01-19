Бортняков Григорий (Гирш) Исаевич (Ицхакович)
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1961
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Бортняков Ицхак Песахович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бортняков Лев Григорьевич
Мать ребёнка: Бортнякова Блюма Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бортнякова Блюма Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бортняков Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Бортнякова Блюма Исаевна
Смерть
1961