Бортнякова (Плоткина) Блюма Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортнякова (Плоткина) Блюма Исаевна

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Место рождения

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Бортняков Лев Григорьевич

Отец ребёнка: Бортняков Григорий Исаевич (Ицхакович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бортняков Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Бортняков Григорий Исаевич (Ицхакович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бортняков Григорий Исаевич (Ицхакович)

Смерть
1969
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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