Бортнякова (Плоткина) Блюма Исаевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бортняков Лев Григорьевич
Отец ребёнка: Бортняков Григорий Исаевич (Ицхакович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бортняков Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Бортняков Григорий Исаевич (Ицхакович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969