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Бортняков Лев Григорьевич
Бортняков Лев Григорьевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1921
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Бортняков Григорий (Гирш) Исаевич (Ицхакович)
1881 г.р.
Мать
Бортнякова (Плоткина) Блюма Исаевна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Бортняков Григорий Исаевич (Ицхакович)
Мать:
Бортнякова Блюма Исаевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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