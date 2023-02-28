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Бортняков Лев Григорьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1921

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Бортняков Григорий Исаевич (Ицхакович)

Мать: Бортнякова Блюма Исаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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