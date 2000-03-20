Крунчак (Бортнякова) Тамара (Тойба) Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крунчак (Бортнякова) Тамара (Тойба) Борисовна

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Место рождения

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

05.03.1915

Дата смерти

20.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1915

Отец: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)

Мать: Бортнякова Софья

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1941

Сын: Крунчак Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Крунчак Георгий Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1946

Дочь: Доброхотова Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Крунчак Георгий Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донатов Донат Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крунчак Георгий Владимирович

Смерть
20.03.2000
Herzliya, Israel
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