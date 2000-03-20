Крунчак (Бортнякова) Тамара (Тойба) Борисовна
Место рождения
Дата рождения05.03.1915
Дата смерти20.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1915
Рождение ребёнка
26.03.1941
Сын: Крунчак Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Крунчак Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
08.06.1946
Дочь: Доброхотова Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Крунчак Георгий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2000
Herzliya, Israel