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Крунчак Георгий Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.02.1911 ст.

Дата смерти

29.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1941

Сын: Крунчак Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Крунчак Тамара Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1946

Дочь: Доброхотова Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Крунчак Тамара Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крунчак Тамара Борисовна

Смерть
29.07.1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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