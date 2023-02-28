Крунчак Георгий Владимирович
Место рождения
Дата рождения11.02.1911 ст.
Дата смерти29.07.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1941
Сын: Крунчак Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Крунчак Тамара Борисовна
Рождение ребёнка
08.06.1946
Дочь: Доброхотова Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Крунчак Тамара Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крунчак Тамара Борисовна
Смерть
29.07.1950