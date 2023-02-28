Бортнякова Софья (Хая-Сора)
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бортнякова Евгения Борисовна (Хаимовна)
Отец ребёнка: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Соболева Прасковья (Полина) Борисовна
Отец ребёнка: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)
Рождение ребёнка
05.03.1915
Дочь: Крунчак Тамара Борисовна
Отец ребёнка: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния