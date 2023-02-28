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Бортнякова Софья (Хая-Сора)

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Место рождения

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бортнякова Евгения Борисовна (Хаимовна)

Отец ребёнка: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бортняков Лев Борисович

Отец ребёнка: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Соболева Прасковья (Полина) Борисовна

Отец ребёнка: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1915

Дочь: Крунчак Тамара Борисовна

Отец ребёнка: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)

Смерть
1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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