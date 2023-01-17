Соболева (Бортнякова) Прасковья (Полина) (Пая) Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Бортнякова) Прасковья (Полина) (Пая) Борисовна

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Место рождения

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

1912

Дата смерти

01.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бортняков Борис Исаевич (Ицхакович)

Мать: Бортнякова Софья

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
23.03.1931 ст.

Муж: Соболев Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1932

Сын: Соболев Олег Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Соболев Эдуард Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
17.01.1975

Муж: Шац Арон Давидович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.09.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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