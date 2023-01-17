Соболева (Бортнякова) Прасковья (Полина) (Пая) Борисовна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти01.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
23.03.1931 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1932
Сын: Соболев Олег Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
04.11.1937
Сын: Соболев Эдуард Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Николаевич
Бракосочетание
17.01.1975
Муж: Шац Арон Давидович
Смерть
01.09.1983