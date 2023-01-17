Соболев Олег Александрович
Место рождения
Дата рождения13.07.1932
Дата смерти04.04.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1932
Бракосочетание
30.12.1954
Жена: Соболева Римма Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соболева Римма Петровна
Рождение ребёнка
18.05.1961
Мать ребёнка: Соболева Римма Петровна
Смерть
04.04.1990
Селятино, Наро-Фоминский, Московская область