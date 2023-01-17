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Соболев Олег Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.07.1932

Дата смерти

04.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1932

Отец: Соболев Александр Николаевич

Мать: Соболева Прасковья (Полина) Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
30.12.1954

Жена: Соболева Римма Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соболева Римма Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1961

Сын: Соболев Петр Олегович

Мать ребёнка: Соболева Римма Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.04.1990
Селятино, Наро-Фоминский, Московская область
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