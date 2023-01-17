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Соболев Александр Николаевич

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.07.1904 ст.

Дата смерти

20.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1904 ст.

Отец: Соболев Николай Дмитриевич

Мать: Соболева Ксения Харитоновна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.03.1931 ст.

Жена: Соболева Прасковья (Полина) Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1932

Сын: Соболев Олег Александрович

Мать ребёнка: Соболева Прасковья (Полина) Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Соболев Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Соболева Прасковья (Полина) Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.04.1969
Ленинград
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