Соболев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1904 ст.
Дата смерти20.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1904 ст.
Бракосочетание
23.03.1931 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1932
Сын: Соболев Олег Александрович
Мать ребёнка: Соболева Прасковья (Полина) Борисовна
Рождение ребёнка
04.11.1937
Сын: Соболев Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Соболева Прасковья (Полина) Борисовна
Смерть
20.04.1969
Ленинград