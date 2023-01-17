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Копин Василий Аполлонович

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Место рождения

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.05.1870 ст.

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1870 ст.

Отец: Копин Аполлон Андреевич

Мать: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 25.
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.

Сын: Копин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Копина Анна Ивановна

Белая Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 602 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1898 год: Космодемьянская Синдошская церковь). Л. 10.
Место жительства
?.10.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Упоминается в списке избирателей в Учредительное собрание по адресу Малая Козленская, 26.
Арест
29.04.1940
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Осуждение
08.07.1940
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обвинение: 58, п. 10 ч.1 УК РСФСР Осуждение: 8 июля 1940 г. Осудивший орган: ВОЛОГОДСКИМ ОБЛАСТНЫМ СУДОМ Приговор: 6 лет ИТЛ
Реабилитация осужденного
10.06.1992
Реабилитирующий орган: прокуратурой Вологодской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копина Анна Ивановна

Смерть
После 1940
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