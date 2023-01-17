Копина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопина Анна Ивановна

Копина Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.

Сын: Копин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Копин Василий Аполлонович

Белая Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 602 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1898 год: Космодемьянская Синдошская церковь). Л. 10.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копин Василий Аполлонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close