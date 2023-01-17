Копина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.
Отец ребёнка: Копин Василий Аполлонович
Белая Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 602 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1898 год: Космодемьянская Синдошская церковь). Л. 10.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно