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Копин Аполлон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831 ст.

Дата смерти

21.03.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831 ст.

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1864 ст.

Дочь: Хазова Мария Аполлоновна

Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 11 об. Отец указан как временно обязанный г. Багракова.
Рождение ребёнка
17.02.1868 ст.

Дочь: Евдокия Аполлоновна

Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1870 ст.

Сын: Копин Василий Аполлонович

Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 25.
Рождение ребёнка
15.01.1873 ст.

Сын: Копин Аркадий Аполлонович

Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.09.1875 ст.

Дочь: Порохова Елизавета Аполлоновна

Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 30 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1872-1880 годы). Л. 165. Отец указан как свободный хлебопашец.
Рождение ребёнка
30.06.1878 ст.

Сын: Копин Александр Аполлонович

Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 30 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1872-1880 годы). Л. 291 об. Отец указан как крестьянин-собственник.
Рождение ребёнка
23.03.1881 ст.

Сын: Копин Иван Аполлонович

Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 5 об.
Место жительства
1885
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1906
Белая Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Упоминается в списке избирателей 1906 года как мелкий землевладелец: 23 десятины земли.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копина Мария Матвеевна

Смерть
21.03.1896 ст.
Белая Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8 Д. 592 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1896 год: Космо-Демьянская Синдошская церковь). Л. 690 об. Причина смерти: «от старости».
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