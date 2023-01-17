Копин Аполлон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831 ст.
Дата смерти21.03.1896 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1831 ст.
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1864 ст.
Дочь: Хазова Мария Аполлоновна
Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 11 об. Отец указан как временно обязанный г. Багракова.
Рождение ребёнка
17.02.1868 ст.
Дочь: Евдокия Аполлоновна
Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
26.05.1870 ст.
Сын: Копин Василий Аполлонович
Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 25.
Рождение ребёнка
15.01.1873 ст.
Сын: Копин Аркадий Аполлонович
Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
04.09.1875 ст.
Дочь: Порохова Елизавета Аполлоновна
Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 30 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1872-1880 годы). Л. 165. Отец указан как свободный хлебопашец.
Рождение ребёнка
30.06.1878 ст.
Сын: Копин Александр Аполлонович
Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 30 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1872-1880 годы). Л. 291 об. Отец указан как крестьянин-собственник.
Рождение ребёнка
23.03.1881 ст.
Мать ребёнка: Копина Мария Матвеевна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 5 об.
Место жительства
1885
Работа или профессия
1906
Упоминается в списке избирателей 1906 года как мелкий землевладелец: 23 десятины земли.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копина Мария Матвеевна
Смерть
21.03.1896 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8 Д. 592 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1896 год: Космо-Демьянская Синдошская церковь). Л. 690 об. Причина смерти: «от старости».