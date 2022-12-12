Копина Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смерти07.03.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1864 ст.
Дочь: Хазова Мария Аполлоновна
Отец ребёнка: Копин Аполлон Андреевич
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 11 об. Отец указан как временно обязанный г. Багракова.
Рождение ребёнка
17.02.1868 ст.
Дочь: Евдокия Аполлоновна
Отец ребёнка: Копин Аполлон Андреевич
Рождение ребёнка
26.05.1870 ст.
Сын: Копин Василий Аполлонович
Отец ребёнка: Копин Аполлон Андреевич
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 25.
Рождение ребёнка
15.01.1873 ст.
Сын: Копин Аркадий Аполлонович
Отец ребёнка: Копин Аполлон Андреевич
Рождение ребёнка
04.09.1875 ст.
Дочь: Порохова Елизавета Аполлоновна
Отец ребёнка: Копин Аполлон Андреевич
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 30 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1872-1880 годы). Л. 165. Отец указан как свободный хлебопашец.
Рождение ребёнка
30.06.1878 ст.
Сын: Копин Александр Аполлонович
Отец ребёнка: Копин Аполлон Андреевич
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 30 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1872-1880 годы). Л. 291 об. Отец указан как крестьянин-собственник.
Рождение ребёнка
23.03.1881 ст.
Отец ребёнка: Копин Аполлон Андреевич
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 5 об.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область