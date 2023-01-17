Князева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1847
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Князев Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Князев Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Князев Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Князев Иван Артемьевич
Смерть
Неизвестно