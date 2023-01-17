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Князева Анна Васильевна

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Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
10.07.1847

Муж: Князев Иван Артемьевич

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Князев Павел Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван Артемьевич

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Князев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван Артемьевич

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Князев Никита Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван Артемьевич

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Князев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван Артемьевич

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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