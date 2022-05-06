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Князев Кузьма Иванович

Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Князев Иван Артемьевич

Мать: Князева Анна Васильевна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
21.05.1890

Жена: Князева (Бурова) Христина Андреевна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.04.1891

Сын: Князев Семён Кузьмич

Мать ребёнка: Князева (Бурова) Христина Андреевна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.06.1892

Сын: Князев Пётр Кузьмич

Мать ребёнка: Князева (Бурова) Христина Андреевна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.09.1896

Дочь: Князева Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Князева (Бурова) Христина Андреевна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.08.1900

Сын: Князев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Князева (Бурова) Христина Андреевна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
05.07.1908

Сын: Князев Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Князева (Бурова) Христина Андреевна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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