Князев Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Князев Иван Артемьевич
Мать: Князева Анна Васильевна
Бракосочетание
21.05.1890
Рождение ребёнка
12.04.1891
Сын: Князев Семён Кузьмич
Мать ребёнка: Князева (Бурова) Христина Андреевна
Рождение ребёнка
08.06.1892
Сын: Князев Пётр Кузьмич
Мать ребёнка: Князева (Бурова) Христина Андреевна
Рождение ребёнка
08.09.1896
Дочь: Князева Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Князева (Бурова) Христина Андреевна
Рождение ребёнка
30.08.1900
Сын: Князев Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Князева (Бурова) Христина Андреевна
Рождение ребёнка
05.07.1908
Мать ребёнка: Князева (Бурова) Христина Андреевна
Смерть
Неизвестно