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Князев Афанасий Иванович

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Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Князев Иван Артемьевич

Мать: Князева Анна Васильевна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
20.07.1877

Жена: Князева Дарья Тихоновна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.01.1892

Дочь: Сорокина Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Князева Дарья Тихоновна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
13.07.1894

Сын: Князев Кирилл Афанасьевич

Мать ребёнка: Князева Дарья Тихоновна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
19.11.1896

Дочь: Сверлова Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Князева Дарья Тихоновна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Около 1935
Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
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