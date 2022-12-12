Князев Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Князев Иван Артемьевич
Мать: Князева Анна Васильевна
Бракосочетание
20.07.1877
Жена: Князева Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
25.01.1892
Дочь: Сорокина Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Князева Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
13.07.1894
Сын: Князев Кирилл Афанасьевич
Мать ребёнка: Князева Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
19.11.1896
Дочь: Сверлова Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Князева Дарья Тихоновна
Смерть
Около 1935