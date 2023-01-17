Князев Кирилл Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1894
Дата смерти20.02.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1894
Отец: Князев Афанасий Иванович
Мать: Князева Дарья Тихоновна
Образование
С 1925 по 1929
Чекряк, Болховский муниципальный район, Орловская область
Школа Колхозной Молодёжи. 2-й выпуск.
Рождение ребёнка
01.12.1932
Мать ребёнка: Князева Евдакия Григорьевна
Пешкова, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Смерть
20.02.1940