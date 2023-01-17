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Князев Кирилл Афанасьевич

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Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

13.07.1894

Дата смерти

20.02.1940

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1894

Отец: Князев Афанасий Иванович

Мать: Князева Дарья Тихоновна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Образование
С 1925 по 1929
Чекряк, Болховский муниципальный район, Орловская область
Школа Колхозной Молодёжи. 2-й выпуск.
Рождение ребёнка
01.12.1932

Сын: Князев Руслан Кириллович

Мать ребёнка: Князева Евдакия Григорьевна

Пешкова, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Смерть
20.02.1940
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