деревня Пешкова, деревня Пешкова, Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Пешкова

Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
680Пешкова, д. вл.при руч. Городенке.351142235268Маслобоень 12.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Ускинская волость
206. Пешково, деревня бывшая владельческая, при речке Вытебети, дворов 86, жителей 633, 3 п. дв.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Ускинская волость
Пешкова (деревня)16Ольгино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
64210Пешковадеревня53°23'с.ш.35°32'в.д.N-36-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Знаменский муниципальный район, Коптевское сельское поселение
54620420141д Пешковадеревня
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