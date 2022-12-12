Князев Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Князев Иван Артемьевич
Мать: Князева Анна Васильевна
Бракосочетание
17.05.1882
Рождение ребёнка
07.11.1883
Мать ребёнка: Князева Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
12.05.1894
Мать ребёнка: Князева Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
10.01.1904
Мать ребёнка: Князева Акулина Фёдоровна
Бракосочетание
Около 1904
Смерть
Неизвестно