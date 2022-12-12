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Князев Никита Иванович

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Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Князев Иван Артемьевич

Мать: Князева Анна Васильевна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
17.05.1882

Жена: Князева Анастасия Никифоровна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.11.1883

Сын: Князев Николай Никитович

Мать ребёнка: Князева Анастасия Никифоровна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.05.1894

Сын: Князев Дмитрий Никитович

Мать ребёнка: Князева Анастасия Никифоровна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.01.1904

Сын: Князев Иван Никитович

Мать ребёнка: Князева Акулина Фёдоровна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Около 1904

Жена: Князева Акулина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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