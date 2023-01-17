Князев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Павел Иванович

Князев Павел Иванович

avatar

Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Князев Иван Артемьевич

Мать: Князева Анна Васильевна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Князев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.06.1877

Сын: Князев Павел Павлович

Мать ребёнка: не указана

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.10.1881

Сын: Князев Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.07.1886

Сын: Князев Илья Павлович

Мать ребёнка: не указана

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close