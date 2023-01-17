Князев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Князев Иван Артемьевич
Мать: Князева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1886
Сын: Князев Илья Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно