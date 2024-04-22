Шишинская (Садчикова) Пелагея Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишинская (Садчикова) Пелагея Кириллова

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

28.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885

Отец: Садчиков Кирилл Васильев

Мать: Садчикова Екатерина Трифонова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: Илецкий мещанин Федот Григорьев Садчиков и Устинья Трифонова Карпова
Бракосочетание
22.10.1907

Муж: Шишинский Федор Ефремов

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1915

Сын: Шишинский Сергей Федоров

Отец ребёнка: Шишинский Федор Ефремов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Восприемники: Илецкие мещане Александр Кириллов Садчиков, Параскева Кириллова Шестаева
Место жительства
Неизвестно
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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