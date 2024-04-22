Шишинская (Садчикова) Пелагея Кириллова
Место рождения
Дата рождения28.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885
Восприемники: Илецкий мещанин Федот Григорьев Садчиков и Устинья Трифонова Карпова
Бракосочетание
22.10.1907
Рождение ребёнка
05.10.1915
Отец ребёнка: Шишинский Федор Ефремов
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Восприемники: Илецкие мещане Александр Кириллов Садчиков, Параскева Кириллова Шестаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно