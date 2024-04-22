Шишинский Федор Ефремов
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
22.10.1907
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1915
Мать ребёнка: Шишинская Пелагея Кириллова
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Восприемники: Илецкие мещане Александр Кириллов Садчиков, Параскева Кириллова Шестаева
Смерть
Неизвестно