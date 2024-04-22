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Шишинский Федор Ефремов

Место рождения

Михали, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Михали, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.10.1907

Жена: Шишинская Пелагея Кириллова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1915

Сын: Шишинский Сергей Федоров

Мать ребёнка: Шишинская Пелагея Кириллова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Восприемники: Илецкие мещане Александр Кириллов Садчиков, Параскева Кириллова Шестаева
Смерть
Неизвестно
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